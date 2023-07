Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz gecesi darbeye kalkıştı. Türk halkının destansı direnişiyle bozguna uğradı. Dünyaya örnek olan bu demokrasi destanı, 7 yılı geride bıraktı. Bakanlar, 15 Temmuz paylaşımları ile bir kez daha şehitleri andı. Her birinin mesajında aynı vurgu vardı: Başaramayacaksınız…15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık.Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum.15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde;TürkiyeYüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız.Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi haykıracağız:''BAŞARAMAYACAKSINIZ!Milletimizi bölemeyeceksiniz!Bayrağımızı indiremeyeceksiniz!Vatanımızı parçalayamayacaksınız!Devletimizi yıkamayacaksınız!Ezanlarımızı susturamayacaksınız!Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz!Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız!Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz!Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz!Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.#TürkiyeYüzyılı'nın Kahramanlarına minnettarız.Vatanımıza, İstiklal ve istikbalimize, bayrağımıza, şehitlerimizin emanetine her daim sahip çıkacağız.Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyen aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına canı pahasına sahip çıktı. Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini destansı bir biçimde tüm dünyaya gösterdi.#15Temmuz'da vatanına canıyla siper olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor gazilerimize bir kere daha şükranlarımı sunuyorum.'15 Temmuz' hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.Bir arada millet olmanın önemini ve zulme karşı mücadele etmenin şan ve şerefini daima hatırlatması açısından 15 Temmuz, mihenk bir tarihtir.15 Temmuz'da, Anadolu coğrafyasında yanan hakikat güneşi bütün dünyaya örnek olmuş, aziz milletimiz güçlü direniş ruhu ve millî diriliş süreciyle destan yazmıştır.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da, Türk milletinin evlatları birliğimizin, dirliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızla yüzyılın mücadelesini bir geceye sığdırmış, ülkemizin altını oyacak bu hain girişimi imha etmeyi başarmış, Çanakkale ruhunun ne demek olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan etmiştir.Bu vesileyle 15 Temmuz'da milletimizin ortaya koyduğu topyekûn direnişte şehit düşen bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun.7 yıl önce vatanımıza, bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize ihanet edenleri, ülkemizi ve demokrasimizi kaosa sürükleme emelinde olanları bir kez daha lanetliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.Hamdolsun, 15 Temmuz gecesi Türkiye Yüzyılı'nın milat noktası olmuştur. Demokrasi zaferimiz kutlu ve ebedi olsun.#15Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz sanatçı dostlarımızdan ezgiler, marşlar dinledik...İstiklaline, istikbaline, bayrağına, devletine, Cumhurbaşkanına ve topyekûn ülkesine sahip çıkan aziz Türk milletinin her bir ferdine selam olsun…Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanlarını '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılında minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.Tarihimizin en büyük ihaneti olan #15Temmuz darbe girişiminde FETÖ hainleri vatanımızı işgal etmeye, milletimizi yok etmeye, #Cumhuriyet'imizi yıkmaya kastettiler.40 yıllık karanlık bir planla devletimizin her noktasına sızarak millî irademizi ortadan kaldırmaya çalıştılar.Ama o gece Kurtuluş Savaşı ruhuyla diriliş öyküsü yazan milletimizin tüm bu oyunları bozacaklarını hesap edemediler.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla; milyonlar; milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi.Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı ve tarihimizin gurur dolu sayfalarına adeta bir destan yazarak yenisini ekledi.Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla millî birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu.15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, #Türkiye yenilmedi.Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki 'Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır.'Bu duygularla milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor; bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.Gecesi kara, sabahı zafer 15 Temmuz... Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde! Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır! Unutmadık, Unutturmayacağız! Türkiye Geçilmez!15Temmuz asil Türk Milletinin kahramanlık destanıdır.#TürkiyeYüzyılınınKahramanları Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.Bu vatan geçilmedi, geçilmeyecek.Türk Milleti Tam Bağımsız Türkiye'den asla vazgeçmeyecek.Unutmayacağız, unutturmayacağız... 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türk Milleti'nin bayrağına ve inancına sahip çıkmak şuuruyla, millet egemenliğinden başka bir gücü tanımayacağını dünyaya haykırdığı gündür.Bu hürriyet destanı, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının ve vatan sevgisinin somut bir göstergesidir.Bu vesileyle geçmişten günümüze demokrasimize, milli birliğimize, milli değerlerimize canları pahasına sahip çıkan memleketin her bir evladını saygıyla selamlıyorum.Bundan sonra da ülkemizi içten ve dıştan çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyecek, her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız.'Önce Vatan' diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Esarete asla boyun eğmeyen aziz milletimiz 15 Temmuz'un karanlık gecesinde büyük bir destan yazmış, bağımsızlık karakterini tüm dünyaya göstermiştir.15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gaspetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıldönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Ülkemizin tüm değerlerine karşı düşmanlığın her türlüsü bu teröristler tarafından sergilendi. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Ve büyük milletimiz tüm dünyaya bir kere daha milli iradeye sahip çıkma konusunda nasıl cesur ve kararlı olduğunu gösterdi. Milletimiz bir kere daha 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi ve değerlerini koruma konusunda bedeli ne olursa olsun kararlı olduğumuzun mührüdür. Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez. Millet yenilmez…#15Temmuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin kararlılığı ve cesaretiyle yazdığı şanlı zaferin adıdır.Demokrasimize zarar verecek hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz!Tankların önüne çıkarak vatan, bayrak ve demokrasi için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anıyorum.