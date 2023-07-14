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İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu: Sokaklar boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre bugün Sancaktepe'de sıcaklık 39.7 dereceye ulaştı. Çekmeköy'de sıcaklık 38,6 ölçülürken Sarıyer'de ise 38,1 derece oldu.

Ekleme: 14.07.2023 - 17:21 Güncelleme: 14.07.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu: Sokaklar boş kaldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da da sıcaklık hissedilir derecede yükseldi.

Hava sıcaklığı saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de 39.7 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü Sancaktepe'de sokaklar boş kalırken sokaklarda olanlar ise mecburen dışarı çıktıklarını belirtti. Caddelerde yürüyenler sıcaktan korunmak için kendince önlem aldı. Kimileri buldukları ağaç gölgesinde dinlendi kimileri ise şapka taktı. Çocuklar ise dondurma yiyerek serinlemeye çalıştı.

Yolda yürüyen Ali Şentürk, "Su aldık ama çok sıcak. Asfalt yüzümüze doğru vuruyor. Ne yapacağız bilmiyorum. İstanbul'da durulmaz bu sıcaklarda. Şapka gözlük taktık ama yine de dayanılmıyor. Mecburen bir yere kadar gidip gelmem gerekti. Hemen eve geçiyorum." dedi. Gamze Keskin ise, "Çok fazla sıcaklık hissediyoruz artık bayılmak üzereyiz. Maalesef burada yaşıyorum. En sonunda köye kaçmayı düşünüyorum. Çok fazla sıcaklık var. Sonu ne olacak bilmiyorum. Daha fazla sıcaklık gelecekmiş." diye konuştu.

Aynı saatlerde en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer 5 ilçe ise şöyle:

Çekmeköy 38,6 derece

Sarıyer 38,1 derece

Sancaktepe-Samandıra 37,7 derece

Pendik 37,3 derece

Ümraniye 36,1 derece
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