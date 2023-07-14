Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.