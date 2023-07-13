Osmaniye'de 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, H.M. (58) idaresindeki römork takılı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Römorkta yapılan aramada 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Sürücü H.M. ve yanındaki E.E. (31) gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. tutuklandı, H.M. adli kontrol şartıyla salıverildi.