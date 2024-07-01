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Beyaz Gazete
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İstanbul’da akılalmaz olay: 60 yaşındaki adam havada asılı kaldı!

İstanbul'da boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam, bir anda dengesini kaybetti. Bir ipe tutunarak dakikalarca havada asılı kalan adamın yardımına itfaiye yetişti.

Ekleme: 1.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 1.07.2024 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da akılalmaz olay: 60 yaşındaki adam havada asılı kaldı!
Şoke eden olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı.

İstanbul’da akılalmaz olay: 60 yaşındaki adam havada asılı kaldı!

HAVADA ASILI KALDI

Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

İstanbul’da akılalmaz olay: 60 yaşındaki adam havada asılı kaldı!

YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı.

İstanbul’da akılalmaz olay: 60 yaşındaki adam havada asılı kaldı!

Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Cüneyt Yarışan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.