Bakan Uraloğlu'ndan müjde! Günde 1 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor

Türkiye'nin en kalabalık sanayi kentlerinden Kocaeli için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. 3 milyon kişinin yaşadığı kentte metro ağı projesi bitmek üzere. Projede sona yaklaşılmasıyla birlikte bakanlık, Körfezray ihalesi açtı. Körfezray projesi ile kentte yaşayanlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na oradan Marmaray ve İstanbul’un metro ağına bağlanarak istediği yere kısa sürede rahatça ulaşım sağlayabilecek. Açılması beklenen projeyle birlikte günde bir milyon kişinin seyahat etmesi bekleiyor.

Türkiye'nin en kalabalık sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'de üç milyonluk nüfusunun ulaşım sorunu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kolları sıvadı. Hayata geçirilecek yeni çalışmayla birlikte Kocaeli, İstanbul'a bağlanacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan ve Eze inşaatın yaptığı Gebze organize – Darıca metrosuna ek olarak Atalar–Cengiz Topel havalimanı arasında iki etaptan oluşacak 'Körfezray' projesi için ihaleye çıktı.Tek bir hat üzerinden şehrin kalabalık bir nüfusa sahip olan Kocaeli'nin ulşaım sorununun çözülmesiyle birlikte günde 1 milyon yolcunun faydalanması bekleniyor.Kocaeli kuzey hattından Tüpraş, Petkim ve İzmit doğu kesimi arasında 27.1 kilometrelik bir ana hat ve 18 istasyondan oluşacak metro projesiyle günde 400 bin yolcu taşınması planlanıyor. Gebze organize – Darıca metrosu hattıyla entegre edilmesiyle de günde bir milyon yolcu kapasitesi hedefleniyor.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Kocaeli Belediyesi'nin beraber yürüttüğü çalışmaya daha önceki projeyi de kısa zamanda hayata geçiren Eze inşaatın en düşük teklifi vererek aldığı belirtildi.Bu proje ile Gebze-Darıca ve sonrasındaki Kocaeli metro ağlarının Sabiha Gökçen'e uzatılması hedefleniyor. Böylelikle Kocaeli sahilden metroya binen bir vatandaş Sabiha Gökçen Havalimanı'na oradan Marmaray ve İstanbul'un metro ağına bağlanarak istediği yere kısa sürede ulaşmış olacak.