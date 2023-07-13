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Beyaz Gazete
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Afet konutları yükseliyor! Elazığ'da depremzedeler için 2 bin 936 konut inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği kentte TOKİ tarafından temeli atılan binaların inşası sürüyor. 300 dairelik 19 blokta kaba inşaatı tamamlandı.

Ekleme: 13.07.2023 - 09:41 Güncelleme: 13.07.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Afet konutları yükseliyor! Elazığ'da depremzedeler için 2 bin 936 konut inşa ediliyor
Depremzedeler için büyük bir mücadele veriliyor.

5'inci aya girilen asrın felaketinin ardından devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.

Böylelikle toplamda 11 kente iş makineleri, mühendisler girerek çalışmalara başladı.

Güvenli ve mimari yapıya uygun konutların inşa edilmesi için yapılan planlamalar hız kesmeden devam ediyor.

Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu afette de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde söz verdi.

Bu kapsamda bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken bir yandan da deprem konutları hızla yükselmeye başladı.

19 blokta kaba inşaatı tamamlandı
Çalışmalardan biri de Elazığ'da yürütülüyor.

Merkezde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesindeki ilçelerde Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil’de etaplar halinde afet konutlarında sona gelindi.

Temeli atılan ve etaplar halinde yapılacak 2 bin 936 konuttan 300 dairelik 19 blokta kaba inşaatı tamamlandı. Bitirilen bloklarda iç ve dış sıva işlemleri yapılıyor.

"Toplam 2 bin 936 konut yapılıyor"
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, TOKİ tarafından deprem konutlarının inşasının sürdürdüğünü söyledi.

Devletin, Elazığ'da yaşanan depremden sonra gösterdiği refleksin aynısını bu depremde de gösterdiğini aktaran Önalan, Elazığ'da temeli atılan 2 bin 936 konutun bulunduğunu belirtti.

Konut yapımlarının hummalı bir çalışmayla yürütüldüğü ifade eden Önalan, "İlimizde toplam 2 bin 936 konut yapılıyor. Bunların bin 887'si il merkezinde, bin 49'u Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil ilçelerinde." diye konuştu.

"Sosyal donatılarla inşa ediliyor"
Bütün etaplarda konutların aynı seviyede yapımının ilerlediğini, yaklaşık 2 bin 300 konutun da ihale aşamasında olduğunu anlatan Önalan, kısa sürede onların da temellerinin atılacağını kaydetti.

En kısa sürede vatandaşları hak ettikleri huzurlu konutlarına kavuşturacaklarına işaret eden Önalan, konutların sosyal donatıyla birlikte yapıldığını belirtti.

"Elazığ halkına en yakışan konutlar inşa edeceğiz"
Deprem konutlarının şehrin en güzel yerlerinde yapıldığı ifade eden Önalan, şöyle konuştu:

Konum olarak en iyi yerleri seçiyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede bu konutları tamamlayarak teslim edeceğiz. Konutlarımız 3+1 projeler. Bodrum, zemin, artı 4 kat şeklinde inşa ediliyor ve yaklaşık 105 metrekare. Elazığ halkına en yakışır bir şekilde konutlarımızı inşa edeceğiz. Zemini uygun yerlerde konutları yapıyoruz.

"Konutları yıl sonuna kadar teslim edeceğiz"
Vatandaşların güvenli gördüğü için TOKİ konutlarına yöneldiğine dikkati çeken Önalan, depremde Elazığ'da 10 bin 694 yapının ağır hasarlı olarak tespit edildiğini, bu konutlar içerisinde TOKİ konutlarının bulunmadığını vurguladı.

Önalan, "Bu depremde hak sahipliği süreci bitmeden konut yapımlarına başladık. Bu çok önemli. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde başladık. Konutları yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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