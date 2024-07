Kayseri'de karanlık eller devrede! MOSSAD'dan skandal paylaşım! Sığınmacılar üzerinden provokasyon körüklendi! Soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.A'nın 7 yaşındaki amcasının kızı Suriyeli M.A'yı taciz ettiği iddia edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taciz edildiği iddia edilen Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuk, kardeşleri ve annenin devlet korumasına alındığını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:'Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.'Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.Olaylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta olmak üzere meselenin farklı bir yere çekilmesini amaçlayan sahada ve sosyal medyada Mossad'a çalışan etki ajanları da sokakları karıştırmaya çalıştı.'Milliyetçilik' maskesine bürünerek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunarak algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olaylara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.Özdağ, olaya ilişkin dayanağı olmayan bir açıklamada bulunarak gerilimi artırmayı hedefledi. Özdağ, olayların nedeninin şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direnmesi olduğunu iddia etti.Mavi tike sahip ancak resmi bir hesap olmayan Mossad Commentary isimli, 368 bin takipçisi olan bir X hesabı da konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ı açıkça hedef gösteren bir paylaşımda bulundu.Söz konusu paylaşımda 'Türkiye'nin köpeğine istifa çağrısı' yazıldığı görüldü.Paylaşımın altına birçok kullanıcı yorum yaptı. Söz konusu paylaşımlarda dünyanın tanıdığı tek köpeğin Netanyahu olduğunun yazıldığı görüldü.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi.Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, 'Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını' kararlaştırdı.Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü.Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından provokasyona geçit verilmedi bölgede, sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi.Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi. 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Valilik konuya ilişkin, '30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.' dedi.Öte yandan provokasyoncular, Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalede bulundu.Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi.Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu.Olayları yatıştırmaya çalışan 5 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, 'Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 5 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum' dedi.Bir açıklama da İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan geldi. Aydın bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, 'Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum' ifadelerini kullandı.