Otomobil ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Veli Çayırı mesire alanına seyir halinde olan Ömer Faruk Çelik yönetimindeki 06 SDY 46 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 734 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki yeğeni A.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.