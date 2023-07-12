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Beyaz Gazete
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AK Parti'den emekliye seyyanen zam talebiyle ilgili açıklama: Mümkündür

Devlet Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çıkışıyla ilgili canlı yayında değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır" dedi.

Ekleme: 12.07.2023 - 09:19 Güncelleme: 12.07.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Memur ve emekliye zam görüşmeleri dün Meclis'te başlayacaktı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği durumla ilgili dün görüşmeler öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bahçeli görüşmelerden önce yaptığı açıklamada yüzde 25'lik maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığını belirtti.

Bahçeli, 8077 liralık seyyanen zam yapılmasını ve bu zammın kök ücrete ve emekli maaşlarına yansıtılmasını istedi.

Devlet Bahçeli: 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir
Bahçeli konuya ilişkin,"Emeklilere yapılan yüzde 25 zam makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz şudur. İlk olarak memurlara yapılması planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir" dedi.

Meclis'teki görüşmeler ise teknik sebeplerden ötürü bugüne ertelendi.

Bahçeli'nin sözleri ise dün akşam Habertürk'te Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu.

AK Parti gündemine aldı: Mümkündür
Güler, emekli maaşına zam oranının belli olmasının ardından çok sayıda itiraz ve talep geldiğini ifade etti.

Güler, "Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" dedi.

Güler ayrıca konuyla ilgili şunları söyledi:

"Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarf edildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün (dün) kabul edildi. Orada yaklaşık 500 milyar TL'ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir."
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