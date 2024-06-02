MSB duyurdu: Kuzey Irak ve Suriye'de 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi' ifadeleri kullanıldı.