Bakan Koca paylaştı: Enkazdan çıkarılan yaralıların son durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca açıklamasında; "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılar hakkında bilgi verdi.Bakan Koca açıklamasında; 'Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor' dedi. İtfaiye Daire Başkanı Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.