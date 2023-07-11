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Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu

Dünya bu sabah, dün Vilnius'ta Erdoğan-Stoltenberg ve Kristersson arasında geçen toplantı sonrasında Türkiye'nin verdiği kararı konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yakmasının ardından ise İsveç ve Türkiye arasındaki anlaşmanın maddeleri merak konusu oldu.

Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu
Ekleme: 11.07.2023 - 09:39 Güncelleme: 11.07.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'da; İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolleri'ni TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.' dedi.

Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu

İsveç ve Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için çalıştığını ifade eden Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadelesinin katılımdan sonra devam edeceğini vurguladı.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı. Öte yandan Türkiye'nin hangi şartları yerine getireceği de merak konusu oldu. İsveç basınında yer alan haberlere göre işte İsveç ve Türkiye arasındaki anlaşmanın maddeleri:

1. İsveç ve Türkiye, iş birliğini hem NATO hem de her iki ülkenin de bakanlarının düzenli aralıklarla toplanacağı yeni bir ikili güvenlik anlaşması yolu ile sürdürecek.

2. Hem İsveç hem de Türkiye, terörle mücadele iş birliğinin İsveç'in NATO'ya katılmasından sonra da devam edecek olan uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda anlaştı. Ayrıca yapılacak ilk toplantıda İsveç, teröre karşı nasıl çalışacağına dair hazırladığı bir planı Türkiye'ye sunacak.

Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu

3. İsveç, terör örgütü PKK/YPG ile FETÖ'yü desteklemeyecek. Konuyla ilgili yapılan resmi olmayan açıklamada, İsveç ve Türkiye Cumhuriyeti, bugün hem 2022'de Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma çerçevesinde hem de her yıl bakanlar ve ve vaka bazında çalışma grupları oluşturacaktır. İsveç, bu Güvenlik Paktı'nın ilk toplantısında, 4. Madde de dahil olmak üzere Üçlü Mutabakat Muhtırası'nın tüm unsurlarının tam olarak uygulanmasına yönelik olarak her türlü terörizmle mücadelesini sürdürmek için bir yol haritası sunacaktır. Türkiye'de YPG/PYD ve FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyecektir.' denildi.

4. İsveç ve Türkiye, Türk-İsveç ekonomi ve ticaret komitesi aracılığıyla da ekonomik iş birliğine girecek. Bu ekonomik yoğunlaşma Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) aracılığı ile gerçekleşecek.

Hem Türkiye hem de İsveç, ikili ticaret ve yatırımı artırmak için fırsatları en üst düzeye çıkarmaya çalışacak.

5. Türkiye ile İsveç arasındaki silah ticaretine getirilen kısıtlamalar hafifletilecek.

6. İsveç, Türkiye'nin AB'ye katılım çabalarını destekelyecek Bu durum özellikle gümrük birliği modernizasyonu ve vize serbestisi özelinde olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'İsveç. Avrupa Birliği-Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonu ve vize serbestisi de dahil olmak üzere, Türkiye'nin AB katılım sürecini canlandırma çabalarını destekleyecek' denildi.

Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu
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