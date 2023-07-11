Mersin'de şafak operasyonu: 350 polis katıldı!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlara karışan 74 zanlının kimliği tespit edildi.Şüphelilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 111 ekipten yaklaşık 350 polis katıldı.Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.