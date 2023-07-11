Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz rezervlerinde rekor artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası döviz rezervlerinin 108 milyar doları aştığını ve net rezervlerin 14.2 milyar dolar iyileşme kaydettiğini bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:'Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.'