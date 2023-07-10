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Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ekleme: 10.07.2023 - 09:36 Güncelleme: 10.07.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Özbekistan'da yapılan cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, Liberal Demokrat Partiden yeniden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev oyların yüzde 87,05'ini alarak, 7 yıllığına yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

4 İSİM YARIŞTI

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından dün cumhurbaşkanı erken seçimleri düzenlendi. Seçimde parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisinde temsil edilen 5 siyasi partinin aday gösterdiği dört isim yarıştı.

Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in demokrasi kurallarına, ulusal yasalar ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak dün yapılan seçimlerde seçmenlerin yüzde 87,05'inin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

SEÇMENLERİN YÜZDE 87,05 OYUNU ALDI

Nizamhocayev, "Ülkedeki seçim yasasına göre, kullanılan oyların yarısından fazlasını alan aday, cumhurbaşkanı olarak seçilmiş sayılacaktır. Buna göre, Liberal Demokrat Partiden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev, seçmenlerin yüzde 87,05 oyunu alarak galip oldu ve Özbekistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi." ifadesini kullandı.

Oy sayımının sona erdiğini belirten Nizamhocayev, buna göre ülke genelinde toplam 15 milyon 651 bin 405 seçmenin oy kullandığını, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 79,88'ine denk geldiğini dile getirdi.

Nizamhocayev, seçimlerde Halk Demokrat Partisi adayı Uluğbek İnoyatov'un yüzde 4,02, Özbekistan Ekoloji Partisi adayı Abduşukur Hamzayev'in yüzde 3,74 ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi adayı Roba Mahmudova'nın ise yüzde 4,43 oy aldığını ifade etti.

Nizamhocayev, şimdiye kadar seçimde usulsüzlük yapıldığına dair herhangi bir şikayetin bildirilmediğini sözlerine ekledi.

Özbekistan, dün yapılan seçimlerde yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

YAKLAŞIK 20 MİLYON KAYITLI SEÇMEN

36 milyona yakın nüfusa sahip Özbekistan'da, yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 10 bin 784 sandık kurulurken, yurt dışındaki Özbek vatandaşları da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülkede kurulan 55 sandıkta oylarını kullandı.

Özbekistan yasalarına göre seçimde Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran, son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan ve sadece siyasi partiler tarafından aday gösterilen Özbek vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

2021 seçimlerinde yüzde 80,1 oy alan Mirziyoyev iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti.
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