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Arazide bulup getirdi, incelerken patladı: 1 kişi öldü, giriş çıkışlar kapatıldı!

Konya'da, bir çoban tarafından arazide bulunan ve araçla yaylaya götürülen cisim patladı. Patlamada 42 yaşındaki Mehmet Harmancı, hayatını kaybetti. Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 1.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 1.07.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Arazide bulup getirdi, incelerken patladı: 1 kişi öldü, giriş çıkışlar kapatıldı!
Akılalmaz olay, dün saat 21.30 sıralarında Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.

Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Arazide bulup getirdi, incelerken patladı: 1 kişi öldü, giriş çıkışlar kapatıldı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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