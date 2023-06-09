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CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı

İzmir’de eşiyle birlikte dondurma imalatı yapan evli iki çocuk annesi Esengül Liman (38) 3 yıldır CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’den gördüğü baskı ve sistematik şiddeti jandarmaya verdiği ifadesinde anlattı. Liman ifadesinde, “3 senede maruz kaldığı psikolojik şiddet ve maddi zararının telafisinin mümkün değil. Fatih Gürbüz üzerime yürüyerek, ‘Canımı sıkma. Bu dükkanı kapatırım. Sizi de burada yaşatmam’ diyerek tehditte bulundu” dedi.

CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
Ekleme: 9.06.2023 - 14:56 Güncelleme: 9.06.2023 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
İzmir'de eşiyle birlikte dondurma imalatı yapan evli iki çocuk annesi Esengül Liman (38) 3 yıldır CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'den gördüğü baskı ve sistematik şiddeti jandarmaya verdiği ifadesinde anlattı. Liman ifadesinde, '3 senede maruz kaldığı psikolojik şiddet ve maddi zararının telafisinin mümkün değil. Fatih Gürbüz üzerime yürüyerek, 'Canımı sıkma. Bu dükkanı kapatırım. Sizi de burada yaşatmam' diyerek tehditte bulundu' dedi.

Konya'da yaşayan evli iki çocuk annesi 38 yaşındaki Esengül Liman, 3 yıl önce eşiyle birlikte İzmir'in Foça ilçesine gelerek yerleşti. İzmir'in turistik ilçesi Foça'da eşiyle birlikte dondurma imalatı yapan Esengül Liman 3 yıl önce ilçenin çarşısında bir dükkan açan Esengül Liman, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün baskısına ve yıldırma politikasına maruz kaldı. İddiaya göre, komşu dükkanların dışarı masa sandalye atarak bu alanı kullanmalarına izin verilirken, Liman ailesinin dükkanının önünü kullanmasına izin verilmedi. Esengül Liman işgaliye harcı ödeyerek dükkanının önünü kullanmak istedi ancak bu isteği de reddedildi. Başkan Gürbüz, zaman zaman bizzat kendi gelerek bazen de zabıtaları göndererek yıldırma politikasına devam etti. 1 aylık sürede baskılardan bunalan Liman, merkezi yerdeki dükkanını kapatarak Foça Yenibağarası Mahallesi'nde başka bir dükkan açmak zorunda kaldı. Bu süreçte yaz sezonunda sahilde dondurma satışı yapmasına da izin verilmeyen Esengül Liman soluğu Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'nda aldı. Liman, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü şikayet etti.

HERŞEYİ İFADESİNDE ANLATTI

Esengül Liman jandarmaya verdiği ifadesinde, '2020 yılı Temmuz ayından bu yana Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yönlendirmesinden zabıta görevlileri farklı zamanlarda sürekli Yenibağarası'nda bulunan dükkanıma gelmesi işlerimin düşmesine ve maddi kayıp yaşamama sebep oldu. Dükkanımın önünde bulunan alanı kullanmamam gerektiğini söylediler. Ancak komşu dükkanların ön kısımlarını kullanmalarına müsaade ettiklerine şahit oldum. Foça Belediyesi zabıtaları dükkanıma gelerek işimi taciz etmeleri devam etti. Temmuz 2020'de Belediye Başkanı Fatih Gürbüz dükkanıma geldi. Kendisine kibarca 'hoşgeldiniz' dememe rağmen bana 'ne var ne istiyorsun?' diyerek azarladı. İşgaliye bedeli herkes gibi ödeyebileceğimi söyledim. Fatih Gürbüz, 'herkesin dükkanının önünde bahçesi var. Senin bahçen yok. Olmasına da müsaade etmiyorum' dedi. Sebebini sorunca da elini yumruk şeklinde sıkarak, 'Allah'ın Konyası'ndan gelirsen bana mı sordun. Buranın mülki amiri benim. Taşınmadan önce benden izin alman gerekiyordu. Dükkan açabilir miyim diye benden izin aldın mı? Kafana göre gelemezsin' dedi. Bunun üzerine ben de 'ikametim ve işyeri açma ruhsatım bunun için yeterli' diyerek cevap verdim. Fatih Gürbüz de bunun üzerine, 'Bu dükkanda bulunan eşyalar dolaplar kaç para? Bunları nasıl aldın? Demek ki sende çok para var' dedi. Ben de bunu neden sorduğunu ve konuyla ne alakası olduğunu ifade ettim' dedi.

KADIN ESNAFIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, TEHDİT ETTİ

Bu diyaloğun ardından Fatih Gürbüz'ün üzerine yürüdüğünü iddia eden Esengül Liman, 'Üzerime yürüyerek, 'Canımı sıkma. Bu dükkanı kapatırım. Sizi de burada yaşatmam' diyerek tehditte bulundu. Sonrasında etraftaki insanlar gördü ve üzerime yürümekten vazgeçti. Fatih Gürbüz'ün yanında kimse yoktu. Daha sonra dükkandan ayrıldı' dedi. Geçen 3 senede maruz kaldığı psikolojik şiddet ve maddi zararının telafisinin mümkün olmadığını ifadesinde söyleyen Liman, 'Halen Fatih Gürbüz'ün sistematik bir şekilde işimize zarar verme hali devam ediyor. Bütün bu olaylar 3 sene içinde farklı zamanlarda oldu. Ancak benim bugüne kadar şikayetçi olmama sebebim Fatih Gürbüz'ün bana verdiği korku ve dışlanmışlık hissi' dedi.
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