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Zehir tacirlerine operasyon: 21 şüpheli gözaltında

Mersin’de İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, koordinesinde başarılı operasyonlara imza atan Mersin polisi, uyuşturucu madde ticareti yapan ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmıyor.

Ekleme: 8.06.2023 - 12:01 Güncelleme: 8.06.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Zehir tacirlerine operasyon: 21 şüpheli gözaltında
Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ay süren planlı fiziki ve teknik takip sonucu, 31 şüpheliyi yakalamak amacıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Polisleri desteklediği, 63 ekip ve 263 polisin katıldığı katıldığı şafak operasyonunda, 30 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine operasyon: 21 şüpheli gözaltında


Hassas burunlu dedektör köpekleri ve drone destekli yapılan operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 473 gram kubar esrar maddesi, 105 gram toz esrar maddesi, 3 gram bonzai, 55 gram metamfetamin, 40 adet sentetik hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet dolu tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen, 7 bin 300 lira, 20 Pound, 50 Euro, 50 Dolar para ele geçirildi.

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