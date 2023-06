New York’ta büyük tehlike: 'Yeni gerçeklere hazırlanmalıyız'

ABD’nin New York eyaleti Valisi Kathy Hochul, Kanada’da çıkan orman yangınlarının dumanından etkilenme riski kapsamında halka 1 milyon ücretsiz N95 tipi maske dağıtılacağını duyurdu.

New York Valisi Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 'Bir milyon N95 maskesi devlet tesislerinde kullanıma sunulacaktır. New Yorklular, şu anda güvende olmanın en iyi yolu kapalı alanlarda kalmaktır. Daha güvenli hava kalitesi koşullarını beklerken açık hava etkinliklerinin ertelenmesini veya iptal edilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Önemli süreler boyunca dışarıda olmanız gerekiyorsa yüksek kaliteli bir maske takın' dedi.Vali Hochul, 'aşırı hava koşulları çağında' yaşandığını vurgulayarak, 'Aşırı hava koşulları çağında yaşıyoruz. Geçtiğimiz yaz New York aşırı kurak koşullar yaşadı ve eyalet genelinde orman yangınları çıktı. İklim değişikliğine karşı mücadelemizi sürdürürken, bunun hazırlıklı olmamız gereken yeni bir gerçeklik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor' dedi.