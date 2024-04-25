O metroda günlerdir hizmet yok! Her şey çok güzel arıza oldu

Üsküdar-Samandıra metro hattında 72 saatlik çilenin ardından giderilebilen arızanın ardından bir diğer problem Ataköy-Olimpiyat metrosunda patlak verdi. Açılışından sonraki ilk yağmurda su baskını yaşanan metronun asansörleri ve bir giriş-çıkış bölümü günlerdir kullanıma kapalı.20 Nisan'da yaşanan su baskınında adeta göle dönen M9 Ataköy-Olimpiyat metrosunun Yenibosna durağının 1 no'lu çıkış bölümü ahşap bölmelerle kapatıldı.Metro istasyonuna inen asansörlerin kullanımı da arıza nedeniyle iptal edildiAradan geçen 5 günün ardından bakım işlemlerinin bitirilemediği öğrenildi. M9 metrosunun Yenibosna istasyonunda asansörler de 120 saattir kullanıma kapalı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından arıza noktasına konulan bilgilendirme panosunda arızanın 17 Nisan 2024'te giderileceği yazılı. Fakat arızanın meydana geldiği gün 20 Nisan. Bilgilendirme panosunun gelişigüzel konulduğunu gösteren bu durum, İBB'deki vurdumduymaz işleyişin adeta ilanını oluşturuyor.Aradan geçen 5 güne rağmen hala giderilemeyen arızanın ne zaman çözüleceği bilinmiyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde metrolara verdiği reklamda kendisini süper karaktere benzeterek “Metroman” edasına bürünmüştü.