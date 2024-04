109 yıl önce şanlı bir mücadelenin verildiği Çanakkale'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonuyla "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe katılan 3 bin genç, vatan uğruna can veren şehitleri anıp 'Çanakkale Ruhu'nu yaşadı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca '57. Alay Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda şafak vakti saat 04.50'de yaklaşık 3 bin gencin katılımıyla başlayan yürüyüşten önce Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, katılanlara 57. Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. Etkinlik kapsamında şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ezan okundu.109 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Ardından yaklaşık 5 kilometre süren vefa yürüyüşü başladı. Yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında atalarının yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdı. Yürüyüş, Conkbayırı'nda saat 08.00'de sona erdi. Bakan Bak, yürüyüşün son kısımlarını, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile koşarak geçti.'57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.Anıta çelenk bırakan Bakan Bak, 'Süngüsüyle yol açanların izini takip etmek, bu ruhu yaşamak, hissetmek için Türkiye'nin dört bir yanından koşup buraya geldiniz. 57. Alay Vefa Yürüyüşü bir etkinlikten çok daha fazlası. Türkiye'nin gençlerinin her yıl burada toplanmasının derin ve önemli bir anlamı var. 57. Alay kanlarının son damlasına kadar mücadele etmiş ve Arıburnu mevkiinde şehit düşmüş bir alayın fedakârlık, dirayet ve cesaret öyküsüdür. '109 yıldır bitmeyen cesaret ve minnet: Vatan uğruna şehit düşen atalarının izinde yürüdüler'İstiklal şairimizin 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' dediği 57. Alay'dır. 57. Alay canını siper ederek topraklarını korurken yalnız o gün için değil, bugün burada huzurla yaşayabilelim diye o onurlu mücadeleyi vermiştir. Herkese, tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' efsanesini anlattılar, gösterdiler. Geçmişimizle tarihimizle gurur duyuyoruz' dedi.Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında, saçlarına kına yakılan ve buğday çorbası içen 2 bin 500 izci de, 57. Alay'ın 109 yıl önce yürüdüğü yolda yürüdü. Türkiye'nin 60 ilinden gelen izciler, 57. Alay'ın karargâh olarak kullandığı alanda sabah ezanıyla birlikte uyanıp yürüyüş hazırlıklarına başladı. Çanakkale Savaşı'nda askerlerin içtiği buğday çorbası ile kahvaltı yapan gençlerin saçlarına burada kına yakıldı. Mehter eşliğinde Türk bayraklarıyla yola çıkan izciler ardından Conkbayırı'na ulaşıp yürüyüşü tamamlandı.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılan üniversite öğrencisi Şeyma Bal, 'Şehitlerimizin yaşadıklarını bir nebze olsun tatmak adına gece çadırda kalarak matlar üzerinde uyuduk. Yıllar önce burada yaşananları biraz da olsa hissettik. Bu saatte uyanmak bile bizim için çok farklı bir his' dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlisi Melis Hakan ise 'Şehitlerimizi andık. Burada olmak bizim için gurur verici' diye konuştu.Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümünde, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, savaşta hayatını kaybeden atalarını törenle andı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini Anma Töreni' için Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen binlerce kişi, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içerisinde saatler öncesinden hazır bekledi. Törende Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu tarafından müzik ve ilahi dinletisi sunuldu. Saat 05.57'de çelenk koyma töreni yapıldı. Şafak vakti başlayan programda Avustralya Başbakan Yardımcısı Richard Marles ve Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Wiston Peters birer konuşma yaptı.Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birçok kentinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla Anzak Günü anma törenleri düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın çeşitli noktalarında on binlerce kişi bir araya geldi. Avustralya'da anma törenlerinin merkezlerinden biri haline gelen Sydney kentindeki etkinliklere çok sayıda kişi katıldı.