Ticaret Bakanlığından İBAN açıklaması: Dolandırıcılar için harekete geçildi

Ticaret Bakanlığı IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılıklarına karşı harekete geçti.Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığı Önleme Çalıştayı gerçekleştirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımları ile gerçekleştirilen söz konusu çalıştaya, Ticaret Bakanlığı ilgili birimleri ile Yargıtay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TOBB, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, çok sayıda kamu ve özel banka temsilcisi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayarak görüş alışverişinde bulunmuş, konuyla ilgili aksiyon almak için iş birliği yapma yönünde anlaşmaya varmıştır.Bakanlık, vatandaşları bir ürüne veya kazanca dair arzu ve meraklarını uyandırmak suretiyle onları tuzağa düşürmek için sahte ya da kendilerine ait olmayan isim, adres, hesap bilgisi kullanan dolandırıcıların aramalarına, gönderdikleri e-posta ve kısa mesaj gibi içeriklere, sosyal medya kanalları üzerinden aldıkları reklam ve mesajlara karşı daha temkinli olmaları konusunda uyardı. Bu noktada özellikle kimlik, hesap bilgileri, kişiye özel şifre ya da parola gibi hassas bilgilerin paylaşılırken dikkatli olunması, gönderilen her bağlantının tıklanmaması, elektronik cihazların virüslere karşı korunması, aldatıcı tekliflere özellikle de normalin dışında cazip olanlara karşı tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini belirtti.