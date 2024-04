Dünyada sadece Malatya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 387 bin TL...

Sadece Malatya'ya has endemik türü olan Peşmen Navruzu'nun koparmanın cezası 387 bin TL. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, sadece Malatya iline has bu endemik türün yayılışı azalıyor mu çoğalıyor mu diye izlediklerini belirtti. 'Türümüz için şu an herhangi bir tehlike unsuru yok. Yayılışı gayet güzel' diyen Çörtük, Malatya'nın biyoçeşitlilik anlamında çok zengin olduğunu vurgulayarak sadece Peşmen Navruzu değil, Malatya Kantaronu, Has tülübaş gibi değişik endemik bitkilerinde olduğunu belirtti.Bitkinin koparılması durumunda idari yaptırım cezası ödeniyor. Bunun miktarı da 387 bin TL.'Peşmen navruzu' ile birlikte Ornithogalum malatyanum ve Hypericum malatyanum bitki türleri 2016 yılında koruma altına alınmıştı.