MİT'ten Barış Pınarı bölgesinde operasyon: DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilâtı sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu Abu Bekir El Kureyşi kod Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise Taburu unsuru Abu El Bera kod Musa Muhammed El Habib SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.