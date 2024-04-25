Diyarbakır Barosundan büyük hazımsızlık! Petrol arama çalışmalarının durdurulması için dava açtılar

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde başlayan 'Milli Enerji' hamlesiyle başta Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrolün ardından TPAO bölgeye birçok yerde petrol arama çalışmaları başlattı.Türkiye'nin enerjide kendi kaynaklarını kullanmak ve dışa bağımlılığı azaltmak olarak hedeflenen milli enerji hamlesinde TPAO'nun çalışmalarına sekte vurmak için Diyarbakır Barosu, akıllara durgunluk veren bir girişimde bulundu.Baro, Diyarbakır'da petrol arama çalışmalarının durdurulması amacıyla dava açtı.Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Diyarbakır'da yürütülen petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Son 5 yılda Diyarbakır'da 200'den fazla petrol arama ve çıkarma sahası faaliyete geçmiştir ve her ay onlarca yeni petrol arama, çıkarma sahası faaliyete geçirilmektedir. Petrol sahaları; Diyarbakır'ın tarım arazileri, mera ve ormanlık alanları üzerine kurulmaktadır. Son 5 yılda petrol arama, çıkarma faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır'ın tarımsal alan kaybı 35 bin hektardır. Yurttaşların atalarından kalan kadim üretim topraklarını, el koyma yöntemi ile zehir saçan santrallere dönüştürmek; açık bir mülksüzleştirme ve gıda krizinin yaşandığı bu yüzyılda halkın sağlığını ve geleceğini açıkça tehlikeye atmaktır. Petrol arama ve çıkarma faaliyetleri; 'ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Gerekli Değildir' kararı alınarak uygulanmaktadır. Halk sağlığını ve kamuyu ciddi derecede etkileyen bu faaliyetin, çevreye olan etkisinin tespitine ve alınması gereken tedbirlere dahi gerek görülmeden uygulanması açıkça hukuka aykırıdır. Gelen yoğun şikâyetler üzerine; Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, doğanın talan edildiği bu uygulamalara karşı hukuki süreç başlatmıştır.'Baro açıklamasında yürütülen hukuki süreçlere ilişkin olarak da şunlar sıralandı: '-Resmi Gazetede Büyük Ova Koruma Alanı ilan edilen, tarımsal SİT alanı olması nedeniyle çivi dahi çakılamayacak Bismil ve Ergani ilçelerindeki 1'inci sınıf tarım arazilerinde; hukuksuzca ilan edilen petrol arama, çıkarma faaliyeti işlemlerine karşı Baromuzca iptal davası açılmıştır.-Çermik ilçesinde Önemli Doğa Alanı (ÖDA) kapsamında kalan bir tarım arazisine 'ÇED Gerekli Değildir' işlemiyle yapılması planlanan petrol arama, çıkarma faaliyetine karşı Baromuzca iptal davası açılmıştır.-Silvan ve Hazro ilçelerinde petrol faaliyetleri durdurulması için Diyarbakır Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.'