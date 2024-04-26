Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak! Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli istihdamı hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin, "Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı için 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
32 BİNİ UZMAN TABİP OLMAK ÜZERE...
Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
35 BİNİ YATAKLI TEDAVİ BİRİMLERİNDE GÖREV ALACAK
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.
BAKAN KOCA 'HAYIRLI OLSUN' DİYEREK DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun.',