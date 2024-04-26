Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanlığı için 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun.',