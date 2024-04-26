Yola çıkacaklar dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca bazı yolların saat 07.00'da, bazılarının 08.00'da ve 09.00'da kapatılacağı duyuruldu.Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arasıÇatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arasıÜçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklarTavukhane SokakNakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklarAksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklarKısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılımTophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılımUzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,Taşköprü CaddesiFener Kalamış CaddesiAhmet Mithat Efendi CaddesiOperatör Cemil Topuzlu CaddesiÇetin Emeç BulvarıBağdat CaddesiAlternatif GüzargahlarÜsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu CaddesiD-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe KöprüsüTaşköprü CaddesiAhmet Mithat Efendi CaddesiAhmet Mithat Efendi CaddesiOperatör Cemil Topuzlu CaddesiÇetin Emeç BulvarıBağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 KarayolunuBüyükyalı Caddesi'nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecekSaat 08:00'da Kapatılacak Yollar1.Tersane CaddesiKaraköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.Dolmabahçe CaddesiDolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.Beşiktaş CaddesiSüleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.