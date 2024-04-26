Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz’a veda!

Eski spordan sorumlu devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, önceki gün İstanbul Beşiktaş'taki evinde hayata kaybetmişti. Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi, ölümün kalp krizi sebebiyle gerçekleştiğini açıklamıştı. Yılmaz ailesinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun."Mehmet Ali Yılmaz için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Yılmaz, cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecek...İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Mehmet Ali Yılmaz, 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi.Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı. Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenledi. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Evli, 5 çocuk babasıydı...