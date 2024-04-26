Parti binası değil PKK karargah gibi! DEM teşkilatında terörist köşesi
Batman'da polis, DEM Parti İl Başkanlığı binasında mahkeme kararıyla arama yaptı. Binaya giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta örgüt karargahıyla karşılaştı. SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda DEM Partililerin, öldürülen PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir köşe bile oluşturduğu ortaya çıktı. Parti binasındaki aramada PKK ile ilgili çok sayıda yasaklı yayın da ele geçirildi.
HDP'nin kapatılması davası kapsamında Kandil talimatıyla yeniden yapılanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını DEM parti olarak duyurmuştu.
Türkiye genelinde yapılanan partinin il başkanlıkları binalarını adeta örgüt karargahına çevirdiği ortaya çıktı. Batman'da parti binasında yasaklı yayınların bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından DEM Parti İl Binasında PKK/KCK terör örgütüne ilişkin suç unsurlarının tespitine yönelik arama kararı verildi.
PARTİ BİNASINDA TERÖRİST KÖŞESİ
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli polis ekipleri, verilen arama kararına istinaden Batman İl Başkanlığı binasında arama yaptı.
DEM Parti il binasına giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta PKK temsilciliği ile karşılaştı. Parti il teşkilat binasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimleri duvarlarda asılı halde bulundu.
Bunun yanında örgüt içerisinde faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yer aldığı fotoğraf köşesine rastlandı.
Aramada, terörist başı Abdullah Öcalan'ın yazdığı kitapla birlikte birçok yasaklı yayın ele geçirildi.