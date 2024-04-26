Nurdağı'na, 9 şiddetinde depreme dayanıklı çelik hastane

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde büyük hasar görev devlet hastanesinin yerine çelik konstrüksiyon üzerine yapılan 72 yataklı Acil Durum Hastanesinin inşaatında sona gelindi.Geçen Eylül ayında inşasına başlanan ve 40'a 40 çelik konstrüksiyon üzerine kolon, 30'a 30 kirişlerin bir birine bağlanmasıyla yapılan hastane, 72 yataklı olup, 3 adet ameliyathane ve 1 adet kadın doğum ameliyathanesi ile hizmet verecek.9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde inşa edilen Nurdağı Acil Durum Hastanesi'nde inşaat çalışmaları aralıksız devam ederken, mayıs ayında teslim edilmesi hedefleniyor.Hastanenin 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olduğunu söyleyen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, 'Nurdağı Acil Durum Hastanemiz çelik konstrüksiyon üzerine inşa edildi.12'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 72 yatak kapasiteli ve biri kadın doğum olmak üzere 4 adet ameliyathanesiyle vatandaşlarımıza hizmet verecektir. 2023 Eylül ayında yapımına başlanıla hastanemizin önümüzdeki günlerde hizmete açılması hedefleniyor' dedi.