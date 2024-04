Kimler kimlerle beraber! CHP'li başkan LGBT'lilere çay çorba dağıttı

Türkiye genelindeki barolara bağlı yüzlerce avukat 'LGBTİQ+ Onur Haftası' vesilesiyle 'LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır' başlıklı ortak bir bildiri yayınladı. Aynı zamanda Avukat olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bu bildiriye de imza attığı ortaya çıktı.ODTÜ öğrencileri, Bahar Şenlikleri'nin süresinin iki güne indirilip geleneksel olarak düzenlenen Devrim Sahnesi'nin programdan çıkarılmasını protesto etmek için eylem başlattı. Eylemin sabaha kadar devam ettireceklerini söyleyen öğrenciler oturma eylemi gerçekleştirdi. Ancak öğrenciler arasından bir kısım sapkın, bu protestoları bahane bularak, LGBTİQ+ propagandasına başladı. Sapkınların sözde simge olarak kullandıkları renkli flamalar binalara asıldı ve ellerinde bayrak niyetine taşındı.MİLLETİN VERGİSİNİN SAPKINLARA DAĞITTIÇankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de destek vermek için bu eyleme katıldı. Eyleme katıldığı yetmezmiş gibi belediyeye ait ikram aracı ile sapkınlara çay, sıcak çorba ve su dağıttı. Çankaya Belediyesi'ne ait ve milletin vergisiyle alınan araçtan, sapkınlara sıcak çorba ve çay dağıtımı yapılmak için aracı kampüs alanına uzun tartışmalar ve iddialaşmalar eşliğinde zorla sokturulduğu da öğrenildi. Sapkınlara ilk çayları Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dağıttı. Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve Ankara İl Başkanı Ümit Erol da öğrencilere destek ziyaretinde Güner ile birlikteydi.LGBTİQ+ İÇİN Mİ BAŞKAN OLDUN!Güner bir de, ODTÜ Rektör'ü Verşan Kök'ten de randevu talep ederek çözüm üretme noktasında desteklerini sunmayı teklif edeceğini açıkladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner şu ifadeleri kullandı:'Bahar Şenlikleri'nin Devrim Sahnesi'nde yapılmaması için Rektörlük tarafından gösterilen gerekçeleri aşabilmek için her türlü katkı ve desteği sunmaya hazırız' diyor.ODTÜ Rektörlüğü temizlik ve güvenlik gerekçesiyle şenliklerin Devrim Sahnesi safhasını programdan kaldırmıştı.LGBTİQ+'LAR İÇİN ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMIŞTürkiye genelindeki barolara bağlı yüzlerce avukat 'LGBTİQ+ Onur Haftası' gibi sapkın bir düşünce ile 'LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır' başlıklı ortak bir bildiri yayınladı. Ortak bildiride, Türkiye Anayasası, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) dikkat çekilerek, her türlü ayrımcı yaklaşımın yasaklandığı maddeleri kullanılarak amacından saptırılıp sapkınlık için 'insan hakkıdır' yorumunda bulunuldu. Ankara'nın Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bu ortak bildiriye Avukat sıfatıyla imza attığı ortaya çıktı.