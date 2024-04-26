Sosyal medyada görenler şaştı kaldı! Yenidoğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar

Sosyal medya platformlarında sıklıkla gördüğümüz babyshower'lar, cinsiyet partilerine epey alışmıştık ancak dün akşam X platformunda paylaşılan bu fotoğraf büyük ilgi gördü. Halasının yenidoğan buzağına babyshower (doğum öncesi parti) yaptığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı o anları paylaştı. Fotoğrafa birbirinden farklı yorumlar da gecikmedi...

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte kişiler, daha fazla bilgiye ve fikre erişim sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra son derece eğlenceli görüntüler de sosyal medya mecralarının olmazsa olmazı. X platformunda bir kullanıcı, halasının yenidoğan buzağına babyshower yaptığını yazdı ve o görüntüleri paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler yüzümüzde tebessüm oluşturarak kalplerimizi ısıttı.'BUZAĞISHOWER'Anne adaylarının çocuklarının cinsiyetleri için düzenlediği bu tatlı partileri sıklıkla görmeye alışmıştık. Ancak bu sefer cinsiyet partisi bir yeni doğmuş buzağıya yapıldı.Buzağının üzerine pembe kurdele bağlanıp cinsiyeti açıklandı. Etrafı balonlarla süslenen buzağının kalpleri ısıtan fotoğrafı hepimizin yüzünü güldürdü.Partinin videosunu izleyenlerden birbirinden eğlenceli yorumlar geldi: