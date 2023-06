Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) atanan Prof. Dr. Haluk Görgün bugün görevi devraldı. Görgün 'Bizi biz yapan azmimizle, duruşumuzla ve inancımızla tam bağımsız savunma sanayi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. İsmail Demir'den devraldı. Prof. Dr. Görgün, savunma sanayi ekosistemini geliştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Bizi biz yapan azmimizle, duruşumuzla ve inancımızla tam bağımsız savunma sanayi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Her zaman yanında olduğumuz güvenlik güçlerimize ve vatanımıza hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Savunma Sanayii Başkanlığına atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, düzenlenen törenle yeni görevini Demir'den devraldı. Törende Prof. Dr. Görgün ile Prof. Dr. Demir, günün anısına taktıkları kravatları birbirine hediye etti. Törendeki konuşmasına “Bugün burada bizimle olan bağımsız ve milli savunma sanayimizin tüm neferlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadeleriyle başlayan Prof. Dr. Görgün, şu açıklamayı yaptı:“Ülkemizin göz bebeği ASELSAN'daki görevimin ardından, çok daha büyük bir sorumluluk ve azim gerektiren Savunma Sanayii Başkanlığı görevine atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdiği güven için Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemiz adına durmadan çalışmaya devam edeceğimiz için zat-ı devletlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bana verilen bu emanetin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Dokuz yıllık görev süresi boyunca Türk savunma sanayine tarihe geçecek başarılar kazandıran Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e şükranlarımı sunuyorum.Kendisiyle birlikte uzun bir süre çalışmış olmak, en kritik projelerde en zorlu zamanlarda omuz omuza vererek mücadele etmek şahsım adına büyük bir kazanımdır. Bizler ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Bize verilen emanet hayatidir. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir. Sorumluluk büyük, önümüz aydınlık, inancımız tamdır. Milli teknoloji hamlesi hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, milletimize layık olmaya çalışacağız. Bu vatanın evlatlarının akıl ve alın teriyle ortaya konulan başarıları koruyacak, hep daha iyisini hedefleyeceğiz.Bizler savunma sanayinin artık ülkelerin kaderini tayin eden bir noktada olduğunu çok iyi biliyoruz. Vatan aşkıyla kenetlenmiş savunma sanayii ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çağ atlayan savunma sanayimizin başarılarını, dost ve müttefik ülkelerle birlikte omuz omuza vererek ortak fayda çerçevesinde dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Dünyada hak ettiği noktaya ulaşan savunma sanayimiz, dostlarımızın da güvenliğine, refahına ve teknolojik gelişimlerine fayda sağlamaya devam edecek. Savunma sanayi ekosistemimizi büyütmeyi ve geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Atacağımız adımların tümünde ‘önce Türkiye, önce millet' diyeceğiz. Müttefiklik ruhuyla; dosta güven, düşmana korku sunan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu, dünyanın en iyisi olan sistemlerle bayrağımızı farklı coğrafyalarda dalgalandırmaya devam edeceğiz. Biz her zaman şuna inandık. Liderlik etmek önemlidir; ama bir takım olabilmek, bir aile olabilmek çok daha mühimdir. Savunma sanayimiz artık çok büyük bir aile… Vakıf şirketlerimizden KOBİ'lere, akademiden devlet kurumlarına kadar yüzlerce paydaşımız, on binlerce insanımız milli teknolojiler yolunda gece gündüz demeden çalışıyor. Bizim buradaki görevimiz; yol açmak, destek olmak, rehber olmak, birlik olmaktır. Türk mühendisliğinin inandığı ve desteklendiği zamanBizi biz yapan azmimizle, duruşumuzla ve inancımızla, tam bağımsız savunma sanayi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği bağımsızlık ve millilik yolunu her zaman takip etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a savunma sanayine verdiği önem, destek ve bizlere çizdiği yerlilik ve millilik rotası için teşekkür ediyoruz. Allah onu; onun kararlı duruşunu, bağımsızlık vizyonunu başımızdan eksik etmesin. Güvenlik güçlerimize ve vatanımıza hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve azimle güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet güçlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte milletimizin bekası, güvenliği ve geleceği için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz.”