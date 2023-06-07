Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İLLERE GÖRE HAVA DURUMUBİLECİK °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 29°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 16°C, 24°CParçalı bulutluSAKARYA °C, 27°CParçalı bulutluA.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ °C, 33°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluBOLU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 27°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 32°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu