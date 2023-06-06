Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

Türk kızına yapılan ırkçı saldırıya tepki yağdı. Korkunç olay cuma gecesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) yaşandı. Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali'ye olay gecesi arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için dışarı çıktı. Aya Napa'ya giden gençler dönüş yolunda 3 Rum erkekle karşılaştı.İddiaya göre Asya Karaali'nin Türkçe konuştuğunu duyan 3 erkek, genç kıza saldırdı. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Asya Karaali iki dişinin kırıldığını ve saldırganların kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını anlattı.Olay sırasında bayılan Asya Karaali 'Bana küfrettiler ve yüzüme yumruk attılar. Daha sonra yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı atıldım. Neden bayıldığımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Güney Kıbrıs'taki hastanede bana bir şeyimin olmadığı söylendi. Ancak parmağım kırık, vücudumun her yerinde morluk var dişlerim bile kırıldı bu cinayete teşebbüstür' diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.Hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Asya Karaali 'Elimden geleni yapacağım. Benim yerimde başka bir kadın olabilirdi. Bu olay cinayete teşebbüstür. Fiziksel durumumdan çok psikolojimi kim düzeltebilir? Bu iş burada bitmeyecek' ifadesini kullandı.Olayın büyük yankı uyandırması sonucu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Asya Karaali'yi aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek olayın takipçisi olacaklarını vurguladı. GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Karaali'nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradığı açıklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganlardan ikisi tutuklandı.Diğerinin ise arandığı vurgulandı. Asya Karaali ise hem Türkiye'den hem de KKTC'den kendisine büyük destek geldiğini açıkladı.'Yanımda olan herkese teşekkür ederim. Sesimizi duyurabildik, saldırganlar tutuklandı. Geçirdiğim süreç zorlu, bu saatten sonra suçluları adalete teslim ediyorum. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak etkilendiğim için sosyal medyadan uzak durma kararı aldım. Tekrardan hepinize bu süreçte yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, yalnız olmadığımı bilmek beni daha da güçlendirdi' mesajı paylaştı.