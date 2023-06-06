CHP'de kongre süreci resmen başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci resmen başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını kabul etmesi sonrası dün belli olan yeni A Takımı, bugün ilk kez bir araya geldi.CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öztrak, 'Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik' dedi.Seçim gecesi, koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağlayarak adeta 'Tek adam' oldu.CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) da belli olduSeçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mücadeleye devam edeceğim.' diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.