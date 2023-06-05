Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aklımızla alay ettiniz!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilginin ardından 8'li koalisyonda kazan kaynadı. Partiler, yaşanan yenilgiyi masa ortaklığına keserken CHP'de sular durulmadı. Tepkilerin odağında ise 'Ben Kemal, geliyorum' diyerek yola çıkan ancak yolda kalan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektubu kamuoyu ile paylaştı. Özcan, Daha öncesinde de müteaddit defalar, mektuplar yazdığını, mailler attığını ancak ciddiye alınmadığını dile getirdi.İşte Özcan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği o mektup:"Sayın Genel Başkanım,2010 yılında bu partinin başına son derece iyi niyetlerle ve başarılı olmak üzere geldiğinizden hiç kuşku duymamaktayım. Ancak gelinen süreçte aldığınız kararlar, tutarsız söylem ve politikalar, kalmayan kırmızıçizgiler partiyi rayından çıkarmış, kimliksiz, siyasi duruşu belirsiz bir yapı haline getirmiştir. Tabi ki tamamını kast etmemekle birlikte "Az olsun bizim olsun" zihniyetini benimseyen, kendi kişisel ihtiras ve heveslerini parti menfaatlerinin önüne koyan seçtiğiniz yol arkadaşlarınız da sizin ve partimizin işini zorlaştırmıştır.Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. ( 2019'da göreceli olarak kısmi bir başarı söz konusudur.) Partiyi birinci parti yapma söyleminiz hiçbir zaman gerçekleşmemiş 7 Haziran 2015 ve 18 Mayıs 2023 seçimleri haricinde partimiz, rakip yapıdan 2 kat fark yemiştir. Bu süreçte aynı şeyleri yaparak, toplumdan kopuk benzer insanlarla çalışarak, aynı cümleleri kurarak oyumuzu artırmayı umduk ama olmadı. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde, hiçbir kayıp seçimden sonra koltuğunuzu yeni, daha genç birine bırakmayı düşünmediniz veya kendi koltuklarını korumak için tabanın genel kanaatini yansıtmayan sizi seçecek kurultay delegelerinin seçimine bile isteye destek verdiniz.Sizi kandıranların dolduruşuna gelip, başta Sayın Meral Akşener olmak üzere gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. İyi Parti dışında, toplamı %1 bile etmeyen , Demokrat Parti hariç AK Parti'den dışlanmışlarla yola çıktınız. 5 Parti başkanına Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. "Ben ne yapabilirim liderler karar verdi." Demek suretiyle aklımızla alay ettiniz.Bu da yetmezmiş gibi, adaylığınızın garantisi karşılığında AK Parti'den koltuk kaybı yüzünden ayrılmış, dışlanmış insanların kurduğu bu partilere 40'a yakın milletvekili kontenjanı vermeniz, partimize yıllardır maddi manevi emek veren parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür.Sayın Genel Başkanım,Bu mektupta yazıların tamamının doğru olduğunu siz dahil herkes biliyor. Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum diyebilirsiniz. Çalışkanlığınızı takdir eden bir parti emekçisi olarak söylüyorum, insanlar sizi maalesef samimi ve inandırıcı bulmuyor. Tutarsız buldukları içinde oy vermiyorlar. Bir de tüm bunlara, çevrenizdeki 3-5 yakın çalışma arkadaşlarınızın boş konuşması, toplumda karşılığı olmayan söylemler geliştirmeleri, akçeli işlerde adlarının sürekli geçmesi CHP'ye ve size olan güveni azaltıyor.Sayın Genel Başkanım, "Sana ne oluyor, bunları yazıyorsun?" hatta "Senin ne haddine, otur oturduğun yerde." Diyor da olabilirsiniz. Hatta mektubu okuyunca "Bu adamı bir daha aday yapmayın." Diye talimat vermenizde muhtemeldir. Olsun canınız sağolsun. Tek dileğim odur ki, tarih beni haklı çıkarmasın!!Ben bu partide İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Parti meclis üyeliği, Belediye Başkanlığı yaptım. Son girdiğim 5 seçimden de alnımın akıyla çıktım. Beni bazı belediye başkanları ve milletvekilleri ile karıştırmayın. Mevzu vatan ise koltuk teferruattır benim açımdan. "Benim bu işte menfaatim ne olacak?" "Koltuk elden gitmesin de ne olursa olsun." diye düşünenler ile yürüdüğünüz için kaybettik.Sizi partiyi yönetememekle ilgili çok eleştirdim, çok mektup yazdım, mail attım. Ciddiye hiç alınmadım.Ama sizin hakkınızda insani yönlerinizle ilgili hiç olumsuz sözüm olmadı. İyi bir insansınız, iyi bir abisiniz, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dedesiniz. Ama başarılı bir siyasetçi olamadınız. O yüzden bırakınız inadınızı, sizin varlığınızdan beslenen 3-5 kişinin laflarına kulak asıp, "Koltuğa yapıştı" dedirtmeyin. Başta evladım dediğiniz, Sayın İmamoğlu dahil onlarca Genel Başkanlık yapabilecek CHP'li başarılı politikacılar olduğunu unutmayınız. Gücünü sizden alıp, bunu suiistimal edenlerin başarı hedefleri kalmamıştır. Onlar sizi Yerel Seçim sonuna kadar koltukta tutup "Kupon Belediyelere" menfaatleri doğrultusunda Belediye Başkanı atamaktan başka hedef ve hayalleri kalmamıştır.