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Anadolu parsı yeniden görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da görüntülenen Anadolu parsını “Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi” notu ile fotokapan görüntüsünü paylaştı.

Ekleme: 4.06.2023 - 10:15 Güncelleme: 4.06.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Anadolu parsı yeniden görüntülendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da görüntülenen Anadolu parsını 'Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi' notu ile fotokapan görüntüsünü paylaştı. Kaydedilen görüntülere, nazar boncuğu ile paylaşımda bulunarak, 'Bu asalete bakar mısınız. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre hassas 'en tehlikede' kategorisinde yer alan ülkemiz yaban hayatının nadide türü Anadolu parsı, genel müdürlüğümüzce kurulan fotokapanlarla 25 Ağustos 2019 tarihinde ilk kez görüntülendi. 1974 yılından bu yana nesli tükendiği düşünülen Anadolu'nun bu en özel ve ender türünü araştırma, izleme ve koruma faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce titizlikle gerçekleştiriliyor. Bütün leopar alt türleri arasında en büyük leopar alt türü olan Anadolu parsı, yalnızca biyoçeşitlilik açısından değil Anadolu'nun tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip' denildi.

DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE YORUM ALDI

Anadolu parsının fotokapan görüntüsünü paylaşılmasını ardından binlerce kişi yorum yaptı. Görüntüleri izleyen herkes heyecanını dile getirerek en çok Anadolu parsının cinsiyetini sordu. Kuş sesleri içinde yayından fırlamaya hazır ok gibi bütün heybeti yürüyen Anadolu parsının korunmasını isteyen vatandaşlar, 'Sayın yetkililer efsanenin yaşadığı bölgede okullarda öğrencilere ve halka tanıtalım, önemini anlatalım. Böylece duyarlılık artar ve koruruz' diye konuştu.

ALAN DENETİM ALTINDA

Anadolu parsını görüntülendiği Batı Akdeiz ile Güney Ege bandında 50 kilometrelik alanda güvenlik güçleri ve orman muhafaza memurları bölgeyi 24 saat alan denetimi yapıyor. Bölgeye avcıların ve silahlı kişilerin girişine izin verilmiyor. Yürüyüş altında bile olsa vatandaşlar bu bölgeleri kullanılmasına izin verilmiyor.
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Anadolu parsı yeniden görüntülendi

Anadolu parsı yeniden görüntülendi

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