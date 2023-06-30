Davut Gül: Samuray kılıçlı yabancılar tespit edilerek sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemleri sonuç veriyor.Öte yandan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin çalışmaları da sürüyor.Böylelikle tespit edilen göçmenler sınır dışı ediliyor.İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, önceki akşam yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilmesiyle polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı.Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.Yapılan incelemelerin ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den bir yeni açıklama geldi.Gül sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 2 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiğini ifade ederek şöyle dedi:Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir.