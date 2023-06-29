Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına düzenleme için tarih verdi

Memur ve emeklilere müjdeli haber geldi…Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara getirilecek olan düzenleme için tarih verdi.Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul teşkilatına seslenen Erdoğan, seçimlerin ardından kolları sıvadıklarını, güçlü bir kabine kurduklarını ve çalışmalara hemen başladıklarını söyledi.“Birileri koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken, biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık” diyen Cumhurbaşkanı, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracaklarını aktardı.Buna göre Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği tarih, enflasyon rakamlarının açıklanacağı 5 Temmuz sonrasına denk geliyor.Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.Memur ve emekliler için enflasyona göre belli olacak zam oranının, refah payıyla yükselmesi bekleniyor.Böylelikle en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtiliyor.