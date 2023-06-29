Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Cevap Tanju Özcan’dan geldi: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşayan CHP'de kriz aşılamadı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrısı üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu paniğe kapıldı.Koltuğunu korumak için tüm MYK'yı görevden alan ve 'Gemiyi limana ben götüreceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı.Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yaşanan krize kayıtsız kalmadı.Önceki gün CHP'ye verdiği destekle bilinen Sözcü gazetesine verdiği röportajda, Genel Başkan olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı.Parti içindeki değişim tartışmalarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yönelik 'Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı' ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu'n destek veren Canan Kaftancıoğlu, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na bugünlerde 'gitmeli, bırakmalı' diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim.Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduğunda parti sosyal demokrat bir parti, bir şekilde o günün siyasi gerçekliğidir vs. sebep önemli değil, toplumun bir alanına sıkıştırılmıştı.Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti solun, sosyal demokrasinin bütün yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü. Bu süreci yürütürken 12 yıl önce olduğu noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı, toplumun daha geniş bir tabana yayıldı' açıklaması yaptı.Bu açıklamaların ardından kavga kızıştı.Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Murat Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak üzerine 'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' yazdı. Kaftancıoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı.CHP'den kesin ihracı için disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kavgaya karıştı.Sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu'na cevap veren Tanju Özcan, şu mesajı yolladı:'Fiili İl Başkanı Kaftancıoğlu 'Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu da olmazdı' demiş.Eee, Baykal olmasaydı da Kılıçdaroğlu da olmazdı…Siyaset böyledir. Sen de İmamoğlu sayesinde var oldun… Ne yapalım şimdi, bir seçim daha mı kaybedelim?