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Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

84 milyon, Kurban Bayramı'nın coşkusunu ve sevincini yaşadı. Siyasiler de sosyal medya paylaşımları ile tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutladı…

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…
Ekleme: 28.06.2023 - 10:54 Güncelleme: 28.06.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…
Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bayramın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dilerim. Birlik, yakınlık ve dayanışma içinde nice bayramlara…

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında, bayramların barış dolu yeni bir dünyanın mümkün olabileceğini de hatırlattığına değindi. 'Hoyratlıktan, gönül kırıcılıktan, şiddetten, her türlü kötülükten bunalmış olan insanlığın, bayramlar vesilesi ile sevginin, dayanışmanın ve barışın değerini bir kez daha anlayacağını ümit ederim' ifadelerini kullandı.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kapılarımız birliğe, kardeşliğe ve huzura açılsın. İyiliklere, güzelliklere, mutluluklara vesile olması niyazıyla Kurban Bayramımız, Türkiye'mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin. Bayramımız mübarek olsun.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Gürgün: Bayramlarımız aile mutluluğumuzu en içten duygularımızla hissettiğimiz, birbirimize daha da yakınlaştığımız müstesna günlerdir. Cenab-ı Hak'tan Kurban Bayramı'mızı ülkemizin ve tüm İslam âleminin huzuruna ve bereketlere vesile kılmasını, bizi hayırlı nasiplerle nasiplendirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek, kurbanlarımız kabul olsun.


Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 'Fedakarlığın, teslimiyetin, Allah yolunda samimiyetin ifadesidir, Kurban. Bu samimiyet ve fedakarlık yolunda ibadetlerini gerçekleştiren Müminler Hz. İbrahim'in sadakati ve Hz. İsmail'in teslimiyetini yad etmektedir. Milletimizin ve tüm İslam aleminin kurban bayramı tebrik eder, bu mübarek günlerin hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın, ibadetlerimizin kabul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim. Hayırlı bayramlar' ifadelerine yer verdi.


Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor; birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Bayram, milletimize ve insanlığa hayırlar getirsin.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik eder, sevinç ve huzur kaynağı olan Bayramımızın milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti: Aziz milletim; muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bayramlar; vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayramlaşmak kucaklaşmaktır, yardımlaşmaktır. Ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir. Aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır. Bu mukaddes günler vesilesi ile annelerimizi, babalarımızı, akrabalarımızı ve sevdiklerimizi ziyaret etmeyi unutmayalım. Hastalarımızın, yetimlerin, öksüzlerin, şehit çocukları ve yakınlarının yanında olarak onların da gönüllerini almayı ihmal etmeyelim. Hep birlikte nice bayramlara ulaşma dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bayramımız mübarek olsun. Hüzn-ü keder def olsun. Birliğimiz daim olsun. Bayram Allah'a yakınlaşmamıza vesile olsun.

Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi: Müslümanlar için en faziletli günlerden biri olan, Millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerimizin doruğa çıktığı içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Mübarek Kurban bayramına bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevincini ve bereketini yaşamaktayız. Kurban bayramı, barışın esenliğin, geçmişi idrak etmenin; yoksula, kimsesize, çaresize yakınlaşmanın bayramıdır. Sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin coştuğu, kalplerin yumuşadığı, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu anlamlı günlerin dargınlıkların unutulmasına, insanlığın barışına, millet olarak geçirdiğimiz salgın hastalıklardan, doğal afetlerden kurtuluşumuza, huzurlu bir geleceğe vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu güzel vatanı canlarını feda ederek bizlere emanet eden ve bugün bu topraklar üzerinde bayram yapmamızı sağlayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, dünyanın barışına, Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.


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