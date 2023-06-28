Mersin'de bayram sabahı feci kaza: Anne, baba ve oğlu öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinin Günyurdu Mahallesinde Hacı Y.'nin kullandığı otomobil, DSİ sulama kanalı üzerinde ki köprüden geçerken, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Araç akar durumda ki kanala düşerek ters döndü.Feci kazada baba Hacı Y.(36), anne Fesla Y. (40) ve 8 yaşında ki oğlu Muhammed Enes Y. yaşamlarını yitirdi. Ailenin diğer oğlu Ahmet Enes Y. ise şans eseri araçtan çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.Olay ilgili soruşturma başlatıldı.