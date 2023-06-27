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Yok böyle canilik! Kendisine sigara vermeyen 75 yaşındaki pazar esnafını demir çubukla öldürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, pazar tezgahını kurmakta olan 75 yaşındaki Şakir Kaya’dan sigara istedi. Kaya’nın sigara vermemesi üzerine gözü dönen şahıs, pazar tezgahı kurulumunda kullanılan demir çubukla yaşlı adamı öldürdü.

Ekleme: 27.06.2023 - 15:40 Güncelleme: 27.06.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Yok böyle canilik! Kendisine sigara vermeyen 75 yaşındaki pazar esnafını demir çubukla öldürdü
Kocaeli'de kan donran bir olay yaşandı. Bir şahıs kendisine sigara vermeyen 75 yaşındaki pazar esnafını demir çubukla öldürdü.

ESNAFTAN SİGARA İSTEDİ

Olay, sabah 06:00'da Gölcük ilçesi Değirmendere Salı Pazarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs, pazar tezgahı kuran 75 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'dan sigara istedi.

DEMİR ÇUBUKLA VURDU

Kaya'nın ret cevabı sonrası gözü dönen T.Ç., pazar tezgahının kurulumu için kullanılan demir çubuğu yerden alarak Şakir Kaya'nın yüzüne vurdu. Yaşlı adam yere düşmesine rağmen T.Ç., kendisine vurmaya devam etti, sonrasında ise bölgeden uzaklaştı. Şakir Kaya'yı yerde hareketsiz gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BOŞ BİR BİNADA UYURKEN YAKALANDI

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde T.Ç.'nin 5 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Ekipler T.Ç.'yi olaydan kısa süre sonra olay yerine yakın boş bir binada uyurken yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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