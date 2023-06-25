CHP’li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti: 18 bin kişi iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçilere verdiği sözü tutmadı. Kurban Bayramı öncesi İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçinin ikramiyeleri söz verilmiş olmasına rağmen hesaplara yatmadı. Bunun üzerine belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı.Sendikanın çağrısı üzerine dün saat 15.30'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler Soyer'e; 'Sözünü tut' çağrısı yaptı.İzmir Büyükşehir Belediye yönetimine süre veren sendika, ikramiyelerin yatmaması halinde iş bırakma eylemlerinin artarak devam edeceği konusunda büyükşehir belediyesini ve Tunç Soyer'i uyardı.Egemenlik evi önünde toplanan işçilere açıklama yapan sendika yönetimi büyükşehir belediyesi yönetiminden işçilere verdikleri sözleri yerine getirmelerini istedi.CHP’li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti: 18 bin kişi iş bıraktıBüyükşehir belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre 2 ayda bir ödenmesi gereken ikramiye alacaklarının ve ayın 20 sinde ödenmesi gereken avansların ödenmediğine dikkat çeken sendika: "Toplu sözleşmeden doğan alacakların zamanında ödenmemesi konusunda uzun süredir mağduriyetler yaşıyoruz.Biz emekçiler bu ödenmesi gereken sosyal haklarla ay sonunu ancak getirebiliyoruz. Bir önceki bayramda da yatması gereken ikramiyeler bayram sonrasına sarkıtıldığı için üyelerimiz Ramazan Bayramı'na parasız girmişlerdir.Bu bayram öncesi 6 Haziran'da işverenle yapmış olduğumuz görüşmede işveren benzer sıkıntıların bu bayramda yaşanmayacağını belirtip İZELMAN ve İZENERJİ emekçilerinin ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını tarafımıza bildirmişlerdir.6 Haziran'dan sonra defalarca yapmış olduğumuz görüşmelerde de tarafımıza herhangi bir sıkıntının olmadığı ifade edilmiş olmasına rağmen 23 Haziran Cuma günü, ödeme yapılmayacağı, pazartesi günü de paranın hesaplara yatıp yatmayacağının belli olmadığı ifade edilmiştir.Bayram öncesi işçilerin ikinci defa mağdur edilmesinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bizler 18 bin emekçinin örgütlü olduğu Disk/Genel-iş sendikası üyeleri olarak bu sorumsuz tavrı şiddetle kınıyoruz.İkramiyelerin hesaplara yatırılmaması halinde bu düzensizliğe, bu sorumsuz tavra karşı tutumumuz önümüzdeki günlerde devam edecektir." Dedi.

EMEKÇİYE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

SABAH'ın haberine göre; çok sayıda büyükşehir çalışanı geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da ikinci bir mağduriyet yaşamak istemediklerini belirtti.

Bayram öncesi alış veriş için ikramiyeleri beklediklerini belirten işçiler emekçiye verilen sözlerin yerine getirilmesini talep etti.