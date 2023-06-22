Emine Erdoğan'dan taziye mesajı: Onurlu mücadelesini unutmayacağız

Emine Erdoğan sosyal paylaşım hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Vefat haberinden büyük üzüntü duyduğum, Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana bilhassa gençlere ilham olmalı. #SıfırAtık hareketinin uluslararası platformdaki değerli destekçilerinden Abdul-Matin'in öğretilerini, doğaya bakış açısını ve onurlu mücadelesini unutmayacağız.'