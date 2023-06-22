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Dünya'nın ekseni kaydı: Bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar...

Bilim insanları daha önce Japonya'da meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ardından Dünya'nın ekseninde bir kayma meydana geldiğini belirtmişti. Uzmanlar Dünya'nın ekseninin yaklaşık 70 cm daha kaydığını ortaya çıkardı. Peki bu değişimin sebebi ne?

Ekleme: 22.06.2023 - 14:59 Güncelleme: 22.06.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Dünya'nın ekseni kaydı: Bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar...
Bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre; Dünya'nın ekseni son 20 yılda 80 cm kaydı. Bu kaymanın nedeni ile ilgili ortaya atılan iddialar ise oldukça şaşırtıcı...

Dünya'nın kendi etrafında döndüğü eksenin sabit ve durağan bir yapıda olmadığı biliniyor. Yerküre'nin Kuzey ve Güney Kutuplarından geçen hayali bir çizgi olan dönme ekseni üzerinde dönerken sürüklenip yalpaladığı ifade ediliyor.

Dönme eksenindeki bu hareketler ise kutup gezinmesi olarak nitelendiriliyor.

Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi (NASA) 20. yüzyılda Dünya'nın dönüş ekseninin yılda 4 cm kaydığını belirtmişti.

Dünya'nın ekseni kaydı: Bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar...

2016'da yapılan bir çalışmada ise araştırmacılar, son 115 yılda dönüş ekseninin doğuya doğru anormal kaymasının iklim değişikliğinden kaynaklandığını savundu. Araştırmacılara göre gezegen, artan sera gazı seviyelerine yanıt olarak ısınırken, eriyen buzullar deniz seviyelerinin yükselmesine neden olarak büyük hacimlerde suyu yeniden dağıtmış ve sırasıyla Dünya'nın dönme merkezini kaymaya zorlamıştı.

Ancak yapılan son araştırmayla, son 20 yılda bu kaymanın yaklaşık 80 santimetre doğuya doğru gerçekleştiği, bunda yeraltından insanlar tarafından çekilen suyun oldukça etkili olduğu tespit edildi.

Dünya'nın ekseni kaydı: Bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar...

Araştırmanın başyazarı Ki-Weon Seo, 'Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı suyunun çekilmesinin eksen kayması üzerinde en fazla etkiye sahip olduğunu gösteriyor' dedi.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda bilim insanı Surendra Adhikari Amerikan Jeoloji Topluluğu'na verdiği demeçte, dünyanın dönüş ekseninin yıllık birkaç metre değiştiğini ve yeraltı sularının tüketilmesinin mevsimlerin değişmesi riskini doğurmadığını belirtiyor.

Adhikari, dönüş eksenindeki kayışların son dönemdeki ana sebebinin Grönland'daki buz kütlelerinin kaybı olduğunu bulan bilim insanlarından biri. Adhikari, ancak jeolojik zaman dilimleri açısından dönüş kutbu kaymasının iklim üzerinde etkileri olabileceğini söylüyor.

Dünya'nın ekseni kaydı: Bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar...

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