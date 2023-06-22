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Beyaz Gazete
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'Baba oğul' restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu’na yönelik eleştirlerinin seviyesini her geçen gün artırıyor. İmamoğlu yapmış olduğu son konuşmasında, “Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu dönemde hem meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik. İktidarı değiştirecek güven ortamını oluşturamadık.” dedi.

'Baba oğul' restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Ekleme: 22.06.2023 - 14:25 Güncelleme: 22.06.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
'Baba oğul' restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmış olduğu son konuşmasında, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan muhalefetteki sancılı süreç devam ediyor. Ard arda alınan iki yenilgi sonra CHP Genel merkezine isyan bayrağını açan ilk isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler sarf etti.

İmamoğlu, 'Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu dönemde hem meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik.' dedi.

GÜVEN VEREMEDİK İTİRAFI

Muhalefetin çaresizlik ve ümitsizlik içerisinde olduğunu vurgulayan ve vatandaşa güven vermediklerini itiraf eden İmamoğlu, 'İktidarı değiştirecek güven ortamını oluşturamadık. Tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir.' ifadelerini kullandı.
'Baba oğul' restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
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