CHP'li belediyeden 224 depremzedeye tebligat! '15 gün içinde daireleri boşaltın yoksa sokağa atarız'

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşın evi de ağır hasar gördüğü için yıkıldı. Sadece İzmir'de 15 bine yakın vatandaş evsiz kaldı. O süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, 224 depremzede vatandaşı mülkiyeti kendisine ait Karabağlar İlçesi Yaşar Kemal Mahallesinde yer alan TOKİ konutlarına yerleştirdi.O süreçte Soyer isteyen depremzedelere oturdukları konutların uygun koşullarla satışının yapılabileceğini söylese de aradan geçen süreçte sözünü tutmadı. İki kere meclis kararı ile uzatılan sürenin ardından geçtiğimiz haftalarda büyükşehir belediyesi konutlarda oturan depremzedeleri kapı dışarı etmek için tekrar harekete geçtiDepremzedeleri tahliye etmek için bu sefer de satış yöntemini deneyen Soyer geçtiğimiz aylarda depremzedelerin oturduğu konutları yüksek muhammen bedellerle satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Soyer'in talimatı ile 18 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında içinde depremzedelerin de bulunduğu 236 daire belediye encümeni aracılığı ile tek tek elden çıkarıldı.14 Mayıs'ta gerçekleşen Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. Tur seçiminin hemen ardından depremzedelere yapılan son tebligatlarda vatandaşlardan oturdukları daireleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar boşaltıp dairelerin anahtarlarını belediyeye teslim etmeleri istendi. Fakat aradan geçen süreçte depremzedeler gidecek yerleri olmadığı için daireleri boşaltmadı.Dün tekrar depremzedelerin oturduğu konutlara gelen belediye zabıtaları kapı kapı dolaşarak zorla ikinci kez tebligat yaptı. Bu seferki tebligatta depremzedelere tanınan sürenin 31 Mayıs 2023 tarihinde dolduğuna dikkat çekildi. Depremzedelerden tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde oturdukları daireleri boşaltmaları istendi. Tebligatta ayrıca 15 günlük süre zarfında evleri boşaltmayan depremzedelerin eşyalarının belediye ekipleri tarafından zorla tahliye edileceğinin altı çizildi.Kurban Bayramı'na sayılı gün kala depremzedeler aldıkları tebligatlarla büyük şok yaşadı. Belediye zabıtasının kapı kapı dolaşıp tebligat yaptığını belirten vatandaşlar: 'Evde olmayanların kapısını yumruklayarak 'Evde olduğunuzu biliyoruz. Açın kapıyı' diye bağırdılar. Gerçekten büyük saygısızlık. Önümüz Kurban Bayramı. Biz ay sonuna kadar nereye gider ne yaparız. Önce konutları satışa çıkardılar şimdi eşyalarımızı kapı önüne koymakla tehdit ediyorlar. Koskoca belediye 224 depremzedenin sorununa çözüm bulamadı. Bize bayramı zehir ettiler. Yazıklar olsun diyoruz başka da bir şey demiyoruz.' Dediler.